О новом зверстве оккупантов рассказала владелица попугая Анна 3 апреля. Она нашла куски пожеванного мяса на полу.

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Учитывая новые дикости оккупантов, можно догадаться, что до дна им осталось совсем немного.

Оккупанты порезали Zipa (попугай – 24 канал) на куски и пытались его съесть. Об этом свидетельствуют отрезанные крылья, голова, выщипанные перья и куски пожеванного мяса на полу,

– пишет владелица попугая.

Анна добавляет, что теперь Zip – райская птица.

Ранее сообщалось, что оккупанты едят собак , ведь они хотят мяса. Один из солдат хвастался этим перед отцом.