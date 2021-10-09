Как пишут СМИ, Кьерсгаард не лично попросила Скипер выйти из зала, а передала 2 записки через помощницу.
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Сама Скипер подтвердила, что такой эпизод произошел, но отказалась комментировать ситуацию. Она также не объяснила, почему пришла на заседание с маленьким ребенком.
Уже не первый случай
Это не первый случай, когда Кьерсгаард выставляет из парламента депутата с ребенком. В марте 2019 года она так же поступила с депутатом Метте Абильдгаард. Тот инцидент вызвал удивление в стране, которая часто считается пионером в области прав женщин, и в результате об этом написали многие международные СМИ.
В письменном комментарии спикер парламента Дании сказал, что действия Кьерсгаард соответствуют общим правилам.
Президиум в 2019 году принял решение о том, что младенцам не положено быть в палате парламента. Это решение не изменилось,
– сказал он.
Добавим, что в Украине мужчины теперь могут идти в декретный отпуск. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла еще 15 апреля. Он обеспечивает равные возможности матери и отца по уходу за ребенком.