Как пишут СМИ, Кьерсгаард не лично попросила Скипер выйти из зала, а передала 2 записки через помощницу.

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Сама Скипер подтвердила, что такой эпизод произошел, но отказалась комментировать ситуацию. Она также не объяснила, почему пришла на заседание с маленьким ребенком.

Уже не первый случай

Это не первый случай, когда Кьерсгаард выставляет из парламента депутата с ребенком. В марте 2019 года она так же поступила с депутатом Метте Абильдгаард. Тот инцидент вызвал удивление в стране, которая часто считается пионером в области прав женщин, и в результате об этом написали многие международные СМИ.

Обратите внимание! Кьерсгаард не является спикером парламента, хотя она выполняла эту роль, но является членом президиума, то есть она может заменять спикера Генрика Дама Кристенсена в его отсутствие.

В письменном комментарии спикер парламента Дании сказал, что действия Кьерсгаард соответствуют общим правилам.

Президиум в 2019 году принял решение о том, что младенцам не положено быть в палате парламента. Это решение не изменилось,

– сказал он.

Добавим, что в Украине мужчины теперь могут идти в декретный отпуск. Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла еще 15 апреля. Он обеспечивает равные возможности матери и отца по уходу за ребенком.