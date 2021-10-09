Як пишуть ЗМІ, К'єрсгаард не особисто попросила Скіпер вийти із зали, а передала 2 записки через помічницю.

Важливо Частка жінок у топменеджменті та радах директорів компаній значно зросла: дослідження

Сама Скіпер підтвердила, що такий епізод стався, але відмовилася коментувати ситуація. Вона також не пояснила, чому прийшла на засідання з маленькою дитиною.

Вже не перший випадок

Це не перший випадок, коли К'єрсгаард виставляє із парламенту депутатку з дитиною. У березні 2019 року вона так само вчинила з депутаткою Метте Абільдгаард. Той інцидент викликав здивування в країні, яка часто вважається піонером у сфері прав жінок, і в результаті про це написали багато міжнародних ЗМІ.

Зверніть увагу! К'єрсгаард не є спікером парламенту, хоча раніше вона виконувала цю роль, але є членом президії, тобто вона може заміняти спікера Генріка Дама Крістенсена за його відсутності.

У письмовому коментарі спікер парламенту Данії сказав, що дії К’єрсгаард відповідають загальним правилам.

Президія у 2019 році прийняла рішення про те, що немовлятам не належить бути у палаті парламенту. Це рішення не змінилося,

– сказав він.

Додамо, що в Україні чоловіки тепер можуть йти у декретну відпуску. Відповідний законопроєкт Верховна Рада схвалила ще 15 квітня. Він забезпечує рівні можливості матері та батька на догляд за дитиною.