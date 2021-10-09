Як пишуть ЗМІ, К'єрсгаард не особисто попросила Скіпер вийти із зали, а передала 2 записки через помічницю.
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Сама Скіпер підтвердила, що такий епізод стався, але відмовилася коментувати ситуація. Вона також не пояснила, чому прийшла на засідання з маленькою дитиною.
Вже не перший випадок
Це не перший випадок, коли К'єрсгаард виставляє із парламенту депутатку з дитиною. У березні 2019 року вона так само вчинила з депутаткою Метте Абільдгаард. Той інцидент викликав здивування в країні, яка часто вважається піонером у сфері прав жінок, і в результаті про це написали багато міжнародних ЗМІ.
У письмовому коментарі спікер парламенту Данії сказав, що дії К’єрсгаард відповідають загальним правилам.
Президія у 2019 році прийняла рішення про те, що немовлятам не належить бути у палаті парламенту. Це рішення не змінилося,
– сказав він.
Додамо, що в Україні чоловіки тепер можуть йти у декретну відпуску. Відповідний законопроєкт Верховна Рада схвалила ще 15 квітня. Він забезпечує рівні можливості матері та батька на догляд за дитиною.