В разных городах Дании прошли массовые акции протеста против введенных правительством карантинных ограничений. Мирные демонстрации переросли в массовые столкновения митингующих и силовиков, во время которых полиция задержала 9 человек.

Акцию протеста организовало гражданское движение Men in Black. В целом митинги состоялись в Копенгагене и Ольборге, что на севере Дании. Об этом сообщает The Local Denmark.

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"Мы все здесь, потому что очень недовольны тем, что происходит в нашей стране", – высказался в начале митинга в Копенгагене организатор демонстрации.

Активисты вышли на протесты, чтобы выразить недовольство действиями правительства и в частности премьер-министра Мэтте Фредериксена.

Сотни людей с факелами и файерами скандировали лозунги: "Свобода Дании. С нас достаточно", пишет TV 2.

В Дании люди протестовали против карантинных ограничений: видео

Через полчаса после начала протестов на улицах городов Дании появилась полиция. Участники демонстрации начали бросать в правоохранителей бутылки и пускать в их сторону салюты и факелы с огнем.

В столице Дании полиция арестовала 4 активистов:

двух – за совершенное насилие в отношении полицейского;

одного – за несоблюдение правил при запуске фейерверков;

еще одного – за несоблюдение указаний сотрудника полиции.

Еще 5 участников протестов были задержаны в Ольборге.



Протесты в Дании против карантинных ограничений / Фото Ritzau Scanpix

Усиление карантина в Дании: что известно

Дания с 5 января усилила карантин в стране из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса. Поэтому в стране разрешаются общественные собрания с участием не более 5 человек. Также вводится правило 2-метровой дистанции в общественных местах.

Отметим, что помимо новых ограничений, в Дании с декабря еще действует жесткий карантин. В частности, в стране закрыты школы, бары, рестораны и большинство магазинов.