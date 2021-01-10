В Дании люди массово протестовали против COVID-ограничений: есть задержанные – фото, видео
В разных городах Дании прошли массовые акции протеста против введенных правительством карантинных ограничений. Мирные демонстрации переросли в массовые столкновения митингующих и силовиков, во время которых полиция задержала 9 человек.
Акцию протеста организовало гражданское движение Men in Black. В целом митинги состоялись в Копенгагене и Ольборге, что на севере Дании. Об этом сообщает The Local Denmark.
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"Мы все здесь, потому что очень недовольны тем, что происходит в нашей стране", – высказался в начале митинга в Копенгагене организатор демонстрации.
Активисты вышли на протесты, чтобы выразить недовольство действиями правительства и в частности премьер-министра Мэтте Фредериксена.
Сотни людей с факелами и файерами скандировали лозунги: "Свобода Дании. С нас достаточно", пишет TV 2.
В Дании люди протестовали против карантинных ограничений: видео
Через полчаса после начала протестов на улицах городов Дании появилась полиция. Участники демонстрации начали бросать в правоохранителей бутылки и пускать в их сторону салюты и факелы с огнем.
В столице Дании полиция арестовала 4 активистов:
- двух – за совершенное насилие в отношении полицейского;
- одного – за несоблюдение правил при запуске фейерверков;
- еще одного – за несоблюдение указаний сотрудника полиции.
Еще 5 участников протестов были задержаны в Ольборге.
Протесты в Дании против карантинных ограничений / Фото Ritzau Scanpix
Усиление карантина в Дании: что известно
Дания с 5 января усилила карантин в стране из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса. Поэтому в стране разрешаются общественные собрания с участием не более 5 человек. Также вводится правило 2-метровой дистанции в общественных местах.
Отметим, что помимо новых ограничений, в Дании с декабря еще действует жесткий карантин. В частности, в стране закрыты школы, бары, рестораны и большинство магазинов.
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