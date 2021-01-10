В різних містах Данії відбулися масові акції протесту проти запроваджених урядом карантинних обмежень. Мирні демонстрації переросли в масові сутички мітингувальників і силовиків, під час яких поліція затримала 9 осіб.

Акцію протесту організував громадянський рух Men in Black. Загалом мітинги відбулися в Копенгагені та Ольборзі, що на півночі Данії. Про це повідомляє The Local Denmark.

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"Ми всі тут, тому що дуже незадоволені тим, що відбувається в нашій країні", – висловився на початку мітингу в Копенгагені організатор демонстрації.

Активісти вийшли на протести, щоб висловити незадоволення діями уряду і зокрема прем'єр-міністра Метте Фредеріксена.

Сотні людей з факелами та фаєрами скандували гасла: "Свобода Данії. З нас досить", пише TV 2.

У Данії люди протестували проти карантинних обмежень: відео

За пів години після початку протестів на вулицях міст Данії з'явилася поліція. Учасники демонстрації почали кидати у правоохоронців пляшки та пускати в їхній бік салюти й факели з вогнем.

У столиці Данії поліція заарештувала 4 активістів:

двох – за скоєне насилля щодо поліцейського;

одного – за недотримання правил під час запуску феєрверків;

ще одного – за недотримання вказівок працівника поліції.

Ще 5 учасників протестів були затримані в Ольборзі.



Протести в Данії проти карантинних обмежень / Фото Ritzau Scanpix

Посилення карантину в Данії: що відомо

Данія з 5 січня посилила карантин у країні через стрімке поширення нового штаму коронавірусу. Відтак у країні дозволяється громадські зібрання за участі не більше, ніж 5 осіб. Також вводиться правило 2-метрової дистанції в громадських місцях.

Відзначимо, що крім нових обмежень, в Данії з грудня ще діє жорсткий карантин. Зокрема, в країні закриті школи, бари, ресторани й переважна більшість магазинів.