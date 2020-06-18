У 34 норок, выращенных на одной из датских ферм, обнаружили COVID-19. Из соображений безопасности местные власти решили уничтожить всех норок на предприятии – примерно 11 тысяч животных.

Это сделают, чтобы "минимизировать риск возможного распространения болезни", сообщает DG News.

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Заражение у животных подтвердили после того, как болезнь диагностировали у одного из работников фермы. Доступ к предприятию ограничили.

Решение об уничтожении всего поголовья приняли после консультаций с властями Нидерландов. Там с 6 июня пришлось умертвить всех животных на 10 фермах.

COVID-19 у животных

Ранее исследователи подтвердили, что новая инфекция может передаваться животным после контакта с больными людьми. Во всем мире было зарегистрировано не менее 13 вспышек на норковых фермах.

Также несколько случаев подтвердили в зоопарках и среди домашних любимцев. У инфицированных зверей были проблемы с пищеварением и дыханием.