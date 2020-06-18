У 34 норок, вирощених на одній з данських ферм, виявили COVID-19. З міркувань безпеки місцева влада вирішила знищити усіх норок на підприємстві – приблизно 11 тисяч тварин.

Це зроблять, аби "мінімізувати ризик можливого поширення хвороби", повідомляє DG News.

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Зараження у тварин підтвердили після того, як хворобу діагностували в одного з працівників ферми. Доступ до підприємства обмежили.

Рішення про знищення усього поголів'я ухвалили після консультацій із владою Нідерландів. Там від 6 червня довелося умертвити всіх тварин на 10 фермах.

COVID-19 у тварин

Раніше дослідники підтвердили, що нова інфекція може передаватися тваринам після контакту з хворими людьми. В усьому світі було зареєстровано щонайменше 13 спалахів на норкових фермах.

Також декілька випадків підтвердили у зоопарках та серед домашніх улюбленців. В інфікованих звірів були проблеми з травленням та диханням.