Об этом сообщили в спецподразделении Главного управления разведки "Братство", к которому молодой защитник присоединился с совершеннолетием.

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Даниил Довгопол погиб на Харьковщине

На фронте получил вечную жизнь в бою "Медоед". Преданный боец, участвовал в невероятных операциях и диверсиях, о которых немало будет сказано после победы. Царство Небесное Герою,

– отметили собратья воина.

Довгопол Даниил Андреевич был родом из города Бровары Киевской области. Присоединившись к Силам обороны, солдат стал разведчиком отделения плавсредств отдельной группы специального назначения.

Молодой воин погиб 14 октября 2024 года в районе Купянской городской общины Харьковской области во время выполнения боевого задания.

"Безжалостная война забирает лучших... Навеки 19... Искренние соболезнования родным и близким. Вечная и светлая память Герою-защитнику!" – написал мэр Броваров Игорь Сапожко.

Он добавил, что отпевание воина состоится 21 октября в местном храме, а похоронят молодого Героя на Аллее Славы.