В ту ночь парень встречался с друзьями. Он даже позвонил бабушке и дяде и предупредил, что летают "Шахэды". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Операция длилась часов 10

Даниил во время прилета "Шахеда" был возле эпицентра взрыва.

Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи прооперировали парня, но через сутки он умер в реанимации.

Фашисты проклятые, чтобы они там повиздыхали! Забрали самого родного, который у меня был... Ой, Господи... Его там порезало полностью: и руки переломаны, в общем внутри все побито было. В реанимацию повезли, часов 10, наверное, операция длилась. Все надеялись,

– не сдерживает эмоций бабушка парня Вера Бедная.

Друзья рассказали, что в момент удара беспилотника Даниил спрятался в проходе между магазином и многоэтажкой. После трагедии туда несут цветы.

Даниил мечтал подарить сестре на выпускной букет роз

Один из друзей рассказал, что Даниил был очень светлым человеком и всегда помогал.

Мой внучек... Вот он должен был получать диплом в институте, у сестренки выпускной 6 июня, он собирался к сестренке на выпускной... Сказал: "Я ей подарю 30 или 50 роз"... А теперь сестренка на похороны пришла... Как это можно пережить?

– плачет бабушка Вера.

Друзья рассказали, что исполнят эту мечту Даниила.

Через месяц парень должен был получить диплом

5 июня Даниил должен был сдавать экзамен в университете, но в этот день его провели в последний путь.

Он учился в Национальном университете "Черниговская политехника" по специальности "Социальная работа". Через месяц парень должен был получить диплом бакалавра.

"Ответственный, старательный, очень хотел получить диплом, переживал, все ли сложится, потому что бакалаврская работа – это определенный уровень ответственности. Не сложилось. Он делился опытом, что поддерживает Вооруженные силы по возможности и так далее. Но вот эта социальная направленность также была одним из ориентиров", – рассказала декан его факультета Надежда Нагорная.

17 июня Даниилу должно было бы исполниться 23 года.