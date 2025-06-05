О страшном обстреле рассказали пожилые супруги Людмила и Валентин Лотыши. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Чернигов.

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История трагедии после ночной атаки в Прилуках

В ночь на 5 июня российский дрон-камикадзе нанес удар по дому в Прилуках Черниговской области. Всего в результате атаки погибли 5 человек, трое из них – члены семьи руководителя одной из пожарных частей города. Пенсионеры чудом выжили под обстрелом, ведь находились в другой части дома.

Только дверь открыла, а оно на меня – бах все! Потолок весь на меня, двери все на меня. Я кричу: "Дедушка, дедушка! Меня прижало. Мне ноги прижало. Спаси меня!" Я сам, говорит, придавлен,

– сообщили собеседники.

Дом был на две семьи. В одной части жили Людмила и Валентин, в другой – их дочь с семьей. В момент удара дома находились только пять человек. Выжить удалось только пожилым супругам.

Погибшая Дарья Шигида была полицейской. С 2020 года она присоединилась к патрульной полиции Киева. В Прилуки она приехала с маленьким сыном Мишей.

Малый кричал – Миша. А потом все утихло, потому что все закончилось... Или у них дверь заклинило? Кто знает, где они были. Или она его клала спать в кроватку,

– вспоминает Валентин.

Погибшие женщины и ребенок – это жена, дочь и внук начальника местной пожарной части Александра Лебедя. Спасатель прибыл в собственный дом для ликвидации последствий прилета "Шахеда".

У пожилых супругов есть еще одна дочь. Накануне удара она уехала в другой район Прилук.

Напомним, в ночь на 5 июня российские войска в очередной раз нанесли удары по нескольким украинским городам, атакуя мирное население. Одним из обстрелянных населенных пунктов стали Прилуки на Черниговщине, где в результате атаки вспыхнули пожары в жилых районах.