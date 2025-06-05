Чтобы спастись, она убегала с мамой через окно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Россия атаковала Прилуки

5 июня российская армия ударила по Прилукам, погибло пять человек, среди которых ребенок. Еще семеро ранены. Атака была одной из самых масштабных по количеству жертв на Черниговщине за последнее время.

В результате атаки дом местной жительницы Юлии полностью сгорел. Вместе с мамой она успела спастись – обе выпрыгнули из окна, спасаясь от огня и обломков. К сожалению, соседний дом пострадал еще больше: попадание было прямым, и на месте погибли трое – женщина, ее дочь и маленький внук.

Юлия осталась без крыши над головой. Сейчас она и ее мама нуждаются в поддержке. Сотрудница издания, которая живет рядом, начала сбор средств.