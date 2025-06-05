Начальник Прилуцкой районной администрации Владимир Чернов прокомментировал циничный обстрел города. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Россия ударила по жилым домам в Прилуках

По данным Прилуцкого РВА, в результате российской дроновой атаки по городу погибли пять человек, среди которых ребенок в возрасте 1 год и 4 месяца. Еще семеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая и вечная память!

Местные власти отмечают, что это самый масштабный обстрел районного центра по количеству жертв за последнее время.

В очередной раз удар россиян был направлен по жилому сектору. Среди погибших – семья начальника пожарной части. Начальник Прилуцкой РВА ответил на вопрос журналистов, или враг целенаправленно нанес удар по дому работника ГСЧС.

Я не знаю, какая была настоящая цель врага, куда он целился, но констатируем факт, что семья работника ГСЧС, к сожалению, погибла,

– сообщил Чернов.

Сообщается, что в городе Прилуки объявлены дни траура 5 и 6 июня.

Детали ночного обстрела Черниговщины

Ночью 5 июня российская армия обстреляла мирное население нескольких городов Украины. Под ударом оказался и город Прилуки на Черниговщине. В результате атаки, произошли возгорания в жилых районах города.