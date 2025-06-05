Известно о погибших и пострадавших. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

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Что известно о погибших и пострадавших в результате атаки на Прилуки

Ночью 5 июня россияне совершили атаку ударными БПЛА по Прилукам в Черниговской области. В результате взрывов произошли возгорания в жилых районах города.

По состоянию на 6:15, предварительно известно о 5 погибших – из них две женщины и годовалый ребенок. Это 46-летняя прилучанка, ее дочь 1998 года рождения и внук 2024 года рождения. Известно, что их нашли под завалами.

Также есть информация о 6 людях, которые получили ранения.

Правоохранители, спасатели и другие экстренные службы работают на местах вражеских попаданий.

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Отметим, что под атакой врага этой ночью оказался и Харьков. Там зафиксированы прилеты прямо в жилые дома. Известно, что в результате вражеских действий есть пострадавшие.