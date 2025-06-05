Там прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрывах в Сумах
Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 21:13.
Через час в области зафиксировали первые "Шахеды".
Сумы! Возле вас вражеские БпЛА! Находитесь в укрытиях!
– писали в Воздушных силах уже в 00:55.
В 00:59 появились сообщения о нескольких взрывах в городе.
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Пока местные власти не комментировали возможные последствия атаки.
Напомним, что ночью 5 июня громко было и в Харькове. Город находится не только под атакой российских беспилотников – там был также зафиксирован ракетный удар.