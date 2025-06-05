Если в вашей области объявлена воздушная тревога, то позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. Где движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.
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Где летят "Шахеды"
В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте
БпЛА на севере и северо-востоке Харьковщины, курс – западный/юго-западный/юго-восточный.
Россияне нанесли ракетный удар по Харькову.
Последствия вражеской атаки устанавливаются. Предварительно, "прилет" зафиксирован в Слободском районе.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Скоростная цель на юго-востоке от Харькова, курс – юго-западный.
- БпЛА в акватории Черного моря, курс – Одесская область и Одесса;
- БпЛА на юге Одесской области, курс – северный.
Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – западный/юго-западный.
БпЛА в акватории Черного моря, курс – Одесская область и Одесса.
На юго-востоке от Сум – разведывательный БпЛА, который может быть наводчиком вражеских средств поражения.
Привлечены средства для его сбивания.
БпЛА на ВОТ Херсонщины движутся в направлении Черного моря.
Херсонская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Днепропетровская область (Синельниковский районн) – угроза применения врагом ударных БпЛА.
БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-восточный.
Николаевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
БпЛА в направлении Николаева с северо-востока.
Новые группы вражеских БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курс – юго-западный.
- Ударные вражеские БпЛА на юге Сумщины, движутся в направлении Полтавщины, курс юго-западный;
- БпЛА на границе Сумской, Харьковской и Полтавской областей, курс южный.
Угроза применения ударных вражеских БпЛА для Харьковской области.
Угроза применения ударных вражеских БпЛА для Сумской области.