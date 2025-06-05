Если в вашей области объявлена воздушная тревога, то позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. Где движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.

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Где летят "Шахеды"

В каких областях объявлена тревога: смотрите на карте

00:41, 5 июня БпЛА на севере и северо-востоке Харьковщины, курс – западный/юго-западный/юго-восточный.

00:41, 5 июня Россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Последствия вражеской атаки устанавливаются. Предварительно, "прилет" зафиксирован в Слободском районе. Информации о пострадавших пока не поступало.

00:31, 5 июня Скоростная цель на юго-востоке от Харькова, курс – юго-западный.

00:31, 5 июня БпЛА в акватории Черного моря, курс – Одесская область и Одесса;

БпЛА на юге Одесской области, курс – северный.

00:18, 5 июня Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

00:16, 5 июня БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс – западный/юго-западный.

00:15, 5 июня БпЛА в акватории Черного моря, курс – Одесская область и Одесса.

00:10, 5 июня На юго-востоке от Сум – разведывательный БпЛА, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. Привлечены средства для его сбивания.

23:45, 4 июня БпЛА на ВОТ Херсонщины движутся в направлении Черного моря.

23:34, 4 июня Херсонская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

23:30, 4 июня Днепропетровская область (Синельниковский районн) – угроза применения врагом ударных БпЛА. БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины, курс – северо-восточный.

23:20, 4 июня Николаевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА. БпЛА в направлении Николаева с северо-востока.

23:13, 4 июня Новые группы вражеских БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курс – юго-западный.

22:40, 4 июня Ударные вражеские БпЛА на юге Сумщины, движутся в направлении Полтавщины, курс юго-западный;

БпЛА на границе Сумской, Харьковской и Полтавской областей, курс южный.

22:28, 4 июня Угроза применения ударных вражеских БпЛА для Харьковской области.