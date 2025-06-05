Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, то подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. Де рухаються ворожі безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

Дивіться також Чи допоможе "Павутина" зменшити ракетні обстріли України: у Defense Express проаналізували

Де летять "Шахеди"

У яких областях оголошено тривогу: дивіться на карті

00:18, 5 червня Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

00:16, 5 червня БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс – західний/південно-західний.

00:15, 5 червня БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – Одещина та Одеса.

00:10, 5 червня На південному сході від Сум – розвідувальний БпЛА, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Залучено засоби для його збиття.

23:45, 4 червня БпЛА на ТОТ Херсонщини рухаються в напрямку Чорного моря.

23:34, 4 червня Херсонська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

23:30, 4 червня Дніпропетровська область (Синельниківський районн) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-східний.

23:20, 4 червня Миколаївська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА в напрямку Миколаєва з північного сходу.

23:13, 4 червня Нові групи ворожих БпЛА на півночі Сумщини і Чернігівщини, курс – південно-західний.

22:40, 4 червня Ударні ворожі БпЛА на півдні Сумщини, рухаються у напрямку Полтавщини, курс південно-західний;

БпЛА на межі Сумської, Харківської та Полтавської областей, курс південний.

22:28, 4 червня Загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Харківської області.