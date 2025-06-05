Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, то подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. Де рухаються ворожі безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.
Дивіться також Чи допоможе "Павутина" зменшити ракетні обстріли України: у Defense Express проаналізували
Де летять "Шахеди"
У яких областях оголошено тривогу: дивіться на карті
Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс – західний/південно-західний.
БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – Одещина та Одеса.
На південному сході від Сум – розвідувальний БпЛА, який може бути навідником ворожих засобів ураження.
Залучено засоби для його збиття.
БпЛА на ТОТ Херсонщини рухаються в напрямку Чорного моря.
Херсонська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Дніпропетровська область (Синельниківський районн) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-східний.
Миколаївська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА в напрямку Миколаєва з північного сходу.
Нові групи ворожих БпЛА на півночі Сумщини і Чернігівщини, курс – південно-західний.
- Ударні ворожі БпЛА на півдні Сумщини, рухаються у напрямку Полтавщини, курс південно-західний;
- БпЛА на межі Сумської, Харківської та Полтавської областей, курс південний.
Загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Харківської області.
Загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Сумської області.