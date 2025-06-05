Там пролунали кілька вибухів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Сумах
Повітряна тривога у Сумській області була оголошена о 21:13.
За годину в області зафіксували перші "Шахеди".
Суми! Біля вас ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях!
– писали у Повітряних силах вже о 00:55.
О 00:59 з'явилися повідомлення про кілька вибухів у місті.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Наразі місцева влада не коментувала можливих наслідків атаки.
Нагадаємо, що вночі 5 червня гучно було й у Харкові. Місто перебуває не лише під атакою російських безпілотників – там був також зафіксований ракетний удар.