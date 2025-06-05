Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис міського голови Харкова Ігоря Терехова.

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Що відомо про атаку на Харків

О 00:30 Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на південному сході від Харкова, яка летіла південно-західним курсом.

За хвилину стало відомо, що у місті було гучно.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Попередньо, ворог ударив ракетою по Харкову, під ударом опинився Слобідський район. Деталі уточнюються. Будьте обережні!

– написав згодом мер Терехов.

Голова ОВА Олег Синєгубов додав, що інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

Повітряна тривога у Харкові після цього продовжувалася. О 00:40 Повітряні сили попередили про рух БпЛА на півночі та північному сході Харківщини. Вони тримали курс західний/південно-західний/південно-східний.