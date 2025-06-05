Щоб врятуватися, вона тікала з мамою через вікно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Росія атакувала Прилуки

5 червня російська армія вдарила по Прилуках, загинуло п’ятеро людей, серед яких дитина. Ще семеро поранені. Атака була однією з наймасштабніших за кількістю жертв на Чернігівщині за останній час.

Унаслідок атаки оселя місцевої жительки Юлії повністю згоріла. Разом із мамою вона встигла врятуватися – обидві вистрибнули з вікна, рятуючись від вогню та уламків. На жаль, сусідній будинок постраждав ще більше: влучання було прямим, і на місці загинули троє – жінка, її донька та маленький онук.

Юлія залишилася без даху над головою. Зараз вона та її мама потребують підтримки. Співробітниця видання, яка живе поруч, почала збір коштів.