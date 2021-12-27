В то же время предыдущий максимум установили не так давно – днем ранее. Следовательно, количество больных уже второй день подряд рекордно увеличивается.

Важно Кронпринцесса Дании Мэри инфицировалась коронавирусом

Статистика заражений в Дании

27 декабря в стране зарегистрировали 16 164 новых заражений. Предыдущий максимум страна зафиксировала в воскресенье, 26 декабря – 14 844, что также является не первым рекордом за последнюю неделю.

Обратите внимание! Население страны составляет 5,8 миллиона человек, что более чем в 7 раз меньше чем в Украине. В течение воскресенья, 26 декабря, в нашей стране обнаружили 1 864 больных COVID-19.

Доля положительных тестов среди всех сделанных составила 12,4%. Количество госпитализированных пациентов за сутки выросло на 29. Всего в больницах находятся 608 человек. Также недуг унес жизни 7 больных в сутки.

В начале декабря в Дании обнаружили рекордное количество инфицирований штаммом Омикрон. Чтобы остановить быстрое распространение COVID-19 власти ужесточили карантинные ограничения. Так, Дания начала требовать отрицательный тест для въезда даже от вакцинированных путешественников.

Режим въезда в Данию

Жители Дании могут пройти тест в течение 24 часов с момента прибытия, тогда как остальные путешественники должны пройти тест до отъезда. Правило будет применяться независимо от статуса вакцинации. Ограничение вступает в силу 27 декабря и будет действовать до 17 января.

Министерство здравоохранения заявляет, что иностранные путешественники на выбор могут сделать:

ПЦР-тест за 72 часа до прибытия,

экспресс-тест на антигены за 48 часов до прибытия.

Гражданам Украины разрешается въезд с сертификатом, который подтверждает выздоровления от COVID-19 или полную вакцинацию препаратом, одобренным Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech,

Janssen/Johnson & Johnson,

Spikevax/Moderna,

Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca.

Вас также может заинтересовать – Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотреть видео