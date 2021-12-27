Водночас попередній максимум встановили не так давно – днем раніше. Відтак, кількість хворих вже другий день поспіль рекордно збільшується.

Важливо Кронпринцеса Данії Мері інфікувалась коронавірусом

Статистика заражень у Данії

27 грудня в країні зареєстрували 16 164 нових заражень. Попередній максимум країна зафіксувала у неділю, 26 грудня, – 14 844, що також є не першим рекордом за останній тиждень.

Зверніть увагу! Населення країни становить 5,8 мільйона осіб, що в понад 7 разів менше ніж в Україні. Впродовж неділі, 26 грудня, у нашій країні виявили 1 864 хворих на COVID-19.

Частка позитивних тестів серед усіх зроблених склала 12,4%. Кількість госпіталізованих пацієнтів за добу зросла на 29. Загалом у лікарнях перебувають 608 осіб. Також недуга забрала життя 7 хворих за добу.

На початку грудня у Данії виявили рекордну кількість інфікувань штамом Омікрон. Аби зупинити швидке поширення COVID-19 влада посилила карантинні обмеження. Так, Данія почала вимагати негативний тест для в'їзду навіть від вакцинованих мандрівників.

Режим в'їзду у Данію

Жителі Данії можуть пройти тест протягом 24 годин з моменту прибуття, тоді як решта мандрівників має пройти тест до від'їзду. Правило застосовуватиметься незалежно від статусу вакцинації. Обмеження набуває чинності 27 грудня і діятиме до 17 січня.

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що іноземні мандрівники на вибір можуть зробити:

ПЛР-тест за 72 години до прибуття,

експрес-тест на антигени за 48 годин до прибуття.

Громадянам України дозволяється в'їзд із сертифікатом, який підтверджує одужання від COVID-19 або повну вакцинацію, препаратом, схваленим Європейським агентством з лікарських засобів, а саме:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech,

Janssen/Johnson & Johnson,

Spikevax/Moderna,

Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca.

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