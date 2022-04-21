Мы друзья надолго, – Фредериксен

Об этом заявила датская премьер-министр Мэтте Фредериксен во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским. Она заверила, что Дания и Украина – друзья надолго, сообщает 24 канал.

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"Я четко сказала президенту Зеленскому, что мы друзья надолго. Навеки партнеры и навеки вместе. И мы хотим вкладывать в перспективу восстановления Украины и отстройки", – заявила Фредериксен.

Она вспомнила о выступлении Зеленского перед датским парламентом, во время которого он попросил Данию взять на себя лидерство в восстановлении Николаева.

Теперь Фредериксен дала официальное согласие на то, что Дания поможет в восстановлении Николаева.

Сегодня мы дали свое согласие официально на это предложение,

– сказала глава правительства Дании.

Дания выделит около 90 миллионов долларов на оружие для Украины

Мэтте Фредериксен объявила, что Дания выделит около 90 миллионов долларов на оружие для Украины.

"Мы будем делать все возможное, чтобы поддержать Украину также в будущем. Поэтому я сегодня проинформировала вас, президент Зеленский, о значительных новых вкладах, включая почти 600 миллионов датских крон, это около 90 миллионов долларов на оружие, и это повышает общий военный вклад Дании до более 1 миллиарда датских крон", – сообщила Фредериксен.

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