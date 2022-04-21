Санчес и Фредериксен осматривали руины городка вместе с главой Киевской ОВА Александром Павлюком и его советником Алексеем Кулебой. Европейские политики общались с местными жителями, пережившими ужасы бомбардировок и оккупации.

Тем временем Эстония признала действия России в Украине геноцидом

Весь мир должен знать правду, – Алексей Кулеба