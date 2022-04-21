Премьер Испании и глава правительства Дании в Бородянке / телеграм Алексея Кулебы
В Киев 21 апреля прибыли премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства Дании Мэтте Фредериксен. Политики посетили практически полностью разрушенную Бородянку, чтобы увидеть последствия прихода "русского мира".
Санчес и Фредериксен осматривали руины городка вместе с главой Киевской ОВА Александром Павлюком и его советником Алексеем Кулебой. Европейские политики общались с местными жителями, пережившими ужасы бомбардировок и оккупации.