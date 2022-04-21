Санчес и Фредериксен осматривали руины городка вместе с главой Киевской ОВА Александром Павлюком и его советником Алексеем Кулебой. Европейские политики общались с местными жителями, пережившими ужасы бомбардировок и оккупации.

Тем временем Эстония признала действия России в Украине геноцидом

Главы правительств собственными глазами увидели ужасы и зверства, которые совершали российские оккупанты на нашей земле. Весь мир должен знать правду,

– написал Алексей Кулеба в соцсетях.

Отреагировал на увиденное премьер Испании. Он написал в твиттере, что "увидел весь ужас и зверства войны Путина". Санчес пообещал, что украинцы не останутся наедине с этим.

Главы правительств прибыли в Киев поездом

Отметим, что главы правительств прибыли в столицу Украины на поезде. Их встретила украинская делегация. И Санчес, и Фредериксен подчеркнули, что официальный Киев имеет полную поддержку от их стран.

Смотрите фото из Бородянки / Фото Алексея Кулебы:

Видео из Бородянки / Видео из твиттера Педро Санчеса:

Накануне в Бородянке нашли еще 2 могилы с убитыми украинцами

Отметим, что накануне в Бородянке обнаружили еще две могилы с жертвами оккупантов. В этих могилах было 9 тел, самой младшей погибшей было всего 15 лет. Личности 4 убитых уже идентифицировали.

Смотрите в видео: как разбирают завалы в Бородянке