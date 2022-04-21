Прем'єр Іспанії та глава уряду Данії в Бородянці / телеграм Олексія Кулеби
До Києва 21 квітня прибули прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та голова уряду Данії Метте Фредеріксен. Політики відвідали практично вщент зруйновану Бородянку, аби побачити наслідки приходу "русского міра".
Санчес та Фредеріксен оглядали руїни містечка разом з головою Київської ОВА Олександром Павлюком та його радником Олексієм Кулебою. Європейські політики спілкувались з місцевими жителями, які пережили жахи бомбардувань та окупації.