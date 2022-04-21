Санчес та Фредеріксен оглядали руїни містечка разом з головою Київської ОВА Олександром Павлюком та його радником Олексієм Кулебою. Європейські політики спілкувались з місцевими жителями, які пережили жахи бомбардувань та окупації.

Тим часом Естонія визнала дії Росії в Україні геноцидом

Голови урядів на власні очі побачили жахіття та звірства, які чинили російські окупанти на нашій землі. Весь світ має знати правду,

– написав Олексій Кулеба у соцмережах.

Відреагував на побачене прем'єр Іспанії. Він написав у твітері, що "побачив весь жах та звірства війни Путіна". Санчес пообіцяв, що українці не залишаться з цим наодинці.

Глави урядів прибули до Києва потягом

Зазначимо, що глави урядів прибули до столиці України потягом. Їх зустріла українська делегація. І Санчес, і Фредеріксен наголосили, що офіційний Київ має повну підтримку від їхніх країн.

Дивіться фото з Бородянки / Фото Олексія Кулеби:

Відео з Бородянки / Відео з твітера Педро Санчеса:

Напередодні у Бородянці знайшли ще 2 могили з вбитими українцями

Зазначимо, що напередодні у Бородянці знайшли ще дві могили з жертвами окупантів. У цих могилах було 9 тіл, наймолодшій загиблій було лише 15 років. Особи 4 вбитих вже ідентифікували.

Дивіться у відео: як розбирають завали у Бородянці