Санчес та Фредеріксен оглядали руїни містечка разом з головою Київської ОВА Олександром Павлюком та його радником Олексієм Кулебою. Європейські політики спілкувались з місцевими жителями, які пережили жахи бомбардувань та окупації.

Тим часом Естонія визнала дії Росії в Україні геноцидом

Весь світ має знати правду, – Олексій Кулеба