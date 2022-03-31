Согласно сообщению, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объявила, что они направят в Прибалтику 800 военных.
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"Это не просто слова, а реальные решения, которые повышают нашу безопасность. Да, Дания", – отметил Гитанас Науседа.
Кроме того, президент Литвы добавил, что ему было приятно приветствовать премьер-министра Фредериксен.
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