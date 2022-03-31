Згідно з повідомленням, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила, що вони направлять до Прибалтики 800 військових.

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"Це не просто слова, а реальні рішення, які підвищують нашу безпеку. Так, Данія", – зазначив Ґітанас Науседа.

Крім того, президент Литви додав, що йому було приємно вітати прем’єр-міністра Фредеріксена.

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