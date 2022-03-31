Це сталося поблизу Готланда 2 березня 2022 року. Однак у Збройних силах Швеції не уточнили, чи були штурмовики оснащені ядерною зброєю.

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Попри це вони вважають, що росіяни навмисне порушили повітряний простір.

Ми оцінюємо це як свідому дію. Це дуже серйозно, особливо тому, що це країна, що воює,

– прокоментував командувач ВПС Карл-Йохан Едстрьом.

Що відомо про інцидент

Як повідомляє телеканал, 2 березня група літаків злетіла з російської авіабази у Калінінграді. Загалом вилетіло 4 літаки:

2 штурмовики типу Су-24, які супроводжували 2 винищувачі типу Су-27.

Усього порушення, яке скоїли російські літаки, тривало приблизно хвилину. Як відповідь, Повітряні сили Швеції підняли свої 2 винищувачі JAS 39 ​​Gripen.

Увага! Через війну в Україні шведські ВПС підвищили готовність і завчасно помітили, що російські льотчики прямують до Готланду.

Джерела вказують на те, що штурмовики були оснащені ядерною зброєю. Вважають, що так Росія намагалась залякати Швецію.

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