На фоне усиления агрессии России мир все больше поддерживает Украину. Нам активно продолжают поставлять оружие и боеприпасы. Международные партнеры также оказывают финансовую и гуманитарную помощь.
Евросоюз поставит Украине боевые самолеты, – Боррель
Как помогает мир? Наше государство получает:
- тысячи единиц противотанкового оружия;
- сотни – противовоздушных ракет;
- тысячи единиц стрелкового оружия и боеприпасы.
Кроме того, Европейский союз закрывает воздушное пространство для всех самолетов России. Речь и о самолетах олигархов. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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