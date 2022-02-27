Следует отметить, что Евросоюз впервые в истории предоставит Украине летальное оружие и боевые самолеты для Вооруженных сил.

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С таким заявлением 27 февраля выступили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и верховный представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.

Украина получит летальное оружие от ЕС

Кроме боевых самолетов Украина получит также летальное оружие.

Впервые за все время Европейский Союз профинансирует покупку и доставку оружия и другого оборудования находящейся под атакой стране. Это поворотный момент,

– отметила Урсула фон дер Ляен.

В то же время Боррель заявил, что ЕС профинансирует поставки летального оружия "героической украинской армии, которая яростно противостоит российским захватчикам".

Также Евросоюз предоставит ВСУ необходимые нелетальные припасы, в частности:

топливо;

бронежилеты;

шлемы.

В общей сложности ЕС предоставит летальное оружие украинской армии в размере 450 миллионов евро и еще 50 миллионов евро нелетальных припасов.

Боррель подчеркнул, что поскольку в Украине идет полномасштабная война, Евросоюз стремится сделать все, чтобы поддержать наше государство.

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ЕС предоставит Украине истребители

Жозеп Боррель сообщил, что в рамках помощи ВСУ Евросоюз передаст Украине даже истребители.

Мы предоставим даже истребители,

– подчеркнул он.

Как сообщил Боррель, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба просил Евросоюз предоставить такие самолеты, которыми украинские пилоты уже умеют управлять. Как известно, на вооружении ВСУ стоят две модели истребителей: Су-27 и МиГ-29 советского производства.

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