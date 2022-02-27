Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Соответствующее заявление она сделала в Брюсселе.

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ЕС профинансирует закупку вооружения

Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских, зарегистрированных или подконтрольных России самолетов. Они не смогут приземлиться, взлететь или летать над территорией ЕС,

– сказала президент Еврокомиссии.

Кроме закрытого неба, Евросоюз впервые в истории ЕС профинансирует закупку и доставку вооружения и оборудования в страну, что подвергается нападению. Также Брюссель сообщил об ужесточении санкций против России.

Фон дер Ляйен заявила, что лидерство президента Зеленского и стойкость украинского народа вдохновляет всех европейцев. С распростертыми объятиями готовы встретить тех, кто сбежал от бомб Путина.

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