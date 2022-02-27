Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Відповідну заяву вона зробила у Брюсселі.
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ЄС профінансує закупівлю озброєння
Ми закриваємо повітряний простір ЄС для російських, зареєстрованих або підконтрольних Росії літаків. Вони не зможуть приземлитися, злетіти чи літати над територією ЄС,
– сказала президентка Єврокомісії.
Окрім закритого неба, Євросоюз вперше в історії ЄС профінансує закупівлю та доставку озброєння та обладнання в країну, що піддається нападу. Також Брюссель повідомив про посилення санкцій проти Росії.
Фон дер Ляєн наголосила, що лідерство президента Зеленського та стійкість українського народу надихає усіх європейців. З відкритими обіймами готові зустріти тих, хто втік від бомб Путіна.
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