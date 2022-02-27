Зауважимо, що Євросоюз вперше в історії надасть Україні летальну зброю та бойові літаки для Збройних сил.

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Із такою заявою 27 лютого виступили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Україна отримає летальну зброю від ЄС

Окрім бойових літаків, Україна отримає також летальну зброю.

Уперше за весь час, Європейський Союз профінансує купівлю та доставку зброї та іншого устаткування країні, яка перебуває під атакою. Це поворотний момент,

– зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Водночас Боррель заявив, що ЄС профінансує поставки летальної зброї "героїчній українській армії, яка люто протистоїть російським загарбникам".

Також Євросоюз надасть ЗСУ необхідні нелетальні припаси, зокрема:

пальне;

бронежилети;

шоломи.

Загалом ЄС надасть летальну зброю українській армії у розмірі 450 мільйонів євро та ще 50 мільйонів євро нелетальних припасів.

Боррель наголосив, що оскільки в Україні триває повномасштабна війна, Євросоюз прагне зробити усе, аби підтримати нашу державу.

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ЄС надасть Україні винищувачі

Жозеп Боррель повідомив, що у рамках допомоги ЗСУ Євросоюз передасть Україні навіть винищувачі.

Ми надамо навіть винищувачі,

– наголосив він.

Як повідомив Боррель, глава МЗС України Дмитро Кулеба просив Євросоюз надати такі літаки, якими українські пілоти вже вміють керувати. Як відомо, на озброєнні ЗСУ стоять 2 моделі винищувачів: Су-27 і МіГ-29 радянського виробництва.

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