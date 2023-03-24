Датское энергетическое агентство пригласило владельца трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции и теперь ожидает ответа от оператора.

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Дания ожидает ответ Nord Stream 2 AG

Соответствующие датские органы обследовали объект, замеченный у трубопровода "Северный поток-2" в Балтийском море. По их оценке объект не представляет непосредственной угрозы безопасности.

С целью дальнейшего выяснения природы объекта власти Дании решили спасти объект с помощью Министерства обороны Дании,

– говорится в заявлении энергетического агентства страны.

Оператор трубопровода контролируется российской государственной газовой компанией "Газпром". Власти оценили, что "объект не представляет непосредственной угрозы безопасности".

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