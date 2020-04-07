Дания ослабит карантин: что изменится
Дания, как и Австрия, объявила про "осторожное восстановление" и ослабит некоторые карантинные ограничения.
Премьер-министр Метте Фредериксен заявила: если ситуация будет оставаться стабильной, то откроют начальные школы и детские сады уже с 15 апреля 2020 года. Об этом сообщили в Bloomberg.
Интересно В Дании заявили о замедлении темпов распространения коронавируса
Ученики 6 – 10 классов смогут вернуться в школу не раньше 10 мая, а выпускные экзамены для старшеклассников отменят. Также правительство страны уже ведет переговоры, чтобы работники постепенно снова начинали работать из офисов.
Дела в Дании идут в правильном направлении, но некоторые ограничения будут действовать в течение следующих месяцев,
– сказала Фредериксен.
Метте Фредериксен / Фото DK
Премьер считает, что стране "удалось избежать несчастья, постигшего другие страны". Это произошло благодаря тому, что правительство начало действовать рано.
В то же время, жители и дальше будут работать из дома, а основные торговые центры будут оставаться закрытыми до 10 мая. До этого же времени продлится запрет на сбор группами более чем 10 человек. Границы также будут закрыты.
Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала
К слову, Дания и Австрия были одними из первых стран в Европе, которые начали борьбу с коронавирусом и прекратили общественную жизнь.
Читайте также
-
Министра здравоохранения Новой Зеландии наказали за нарушение карантинасегодня , 08:42
-
COVID-19 обнаружили у директора рынка в Запорожье, который игнорировал карантинсегодня , 03:59
-
Боевики на Донбассе пробовали бить из минометов, но нарвались на ответсегодня , 07:29
-
Электрический Harley-Davidson выставили на гонку против Tesla Model 3: видеосегодня , 08:30
-
Зеленский поговорил с Помпео: госсекретарь США озвучил интересные детали разговорасегодня , 08:25
-
ЕС хочет выйти из кризиса: где и когда планируют смягчить карантинсегодня , 07:40