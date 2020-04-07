Дания ослабит карантин: что изменится

Дания, как и Австрия, объявила про "осторожное восстановление" и ослабит некоторые карантинные ограничения.

Премьер-министр Метте Фредериксен заявила: если ситуация будет оставаться стабильной, то откроют начальные школы и детские сады уже с 15 апреля 2020 года. Об этом сообщили в Bloomberg.

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Ученики 6 – 10 классов смогут вернуться в школу не раньше 10 мая, а выпускные экзамены для старшеклассников отменят. Также правительство страны уже ведет переговоры, чтобы работники постепенно снова начинали работать из офисов.

Дела в Дании идут в правильном направлении, но некоторые ограничения будут действовать в течение следующих месяцев,

– сказала Фредериксен.



Метте Фредериксен / Фото DK

Премьер считает, что стране "удалось избежать несчастья, постигшего другие страны". Это произошло благодаря тому, что правительство начало действовать рано.

В то же время, жители и дальше будут работать из дома, а основные торговые центры будут оставаться закрытыми до 10 мая. До этого же времени продлится запрет на сбор группами более чем 10 человек. Границы также будут закрыты.



Профилактика коронавируса / Инфографика 24 канала

К слову, Дания и Австрия были одними из первых стран в Европе, которые начали борьбу с коронавирусом и прекратили общественную жизнь.