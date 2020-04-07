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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Данія послабить карантин: що зміниться

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      Данія за тиждень послабить карантин / shutterstock.com

      Данія, як і Австрія, оголосила про "обережне відновлення" і послабить деякі карантинні обмеження.

      Прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявила: якщо ситуація залишатиметься стабільною, то відкриють початкові школи та дитячі садочки вже з 15 квітня 2020 року. Про це повідомили у Bloomberg.

      Цікаво В Данії заявили про уповільнення темпів поширення коронавірусу

      Учні 6 – 10 класів зможуть повернутися в школу не раніше 10 травня, а випускні іспити для старшокласників скасують.Також уряд країни вже веде переговори, щоб працівники поступово знову починали працювати з офісів.

      Справи в Данії йдуть у правильному напрямку, але деякі обмеження будуть діяти протягом наступних місяців,
      – сказала Фредеріксен.


      Метте Фредеріксен / Фото DK

      Прем'єрка вважає, що країні "вдалося уникнути нещастя, яке спіткало інші країни". Це відбулося завдяки тому, що уряд почав діяти рано.

      Водночас, жителі й надалі працюватимуть з дому, а основні торговельні центри залишатимуться зачиненими до 10 травня. До цього ж часу триватиме заборона на збір групами у понад 10 осіб. Кордони також будуть закриті.

      Профілактика коронавірусу
      Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      До слова, Данія та Австрія були одними із перших країн в Європі, які почали боротьбу з коронавірусом та припинили суспільне життя.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Данія
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