Данія послабить карантин: що зміниться
Данія, як і Австрія, оголосила про "обережне відновлення" і послабить деякі карантинні обмеження.
Прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен заявила: якщо ситуація залишатиметься стабільною, то відкриють початкові школи та дитячі садочки вже з 15 квітня 2020 року. Про це повідомили у Bloomberg.
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Учні 6 – 10 класів зможуть повернутися в школу не раніше 10 травня, а випускні іспити для старшокласників скасують.Також уряд країни вже веде переговори, щоб працівники поступово знову починали працювати з офісів.
Справи в Данії йдуть у правильному напрямку, але деякі обмеження будуть діяти протягом наступних місяців,
– сказала Фредеріксен.
Метте Фредеріксен / Фото DK
Прем'єрка вважає, що країні "вдалося уникнути нещастя, яке спіткало інші країни". Це відбулося завдяки тому, що уряд почав діяти рано.
Водночас, жителі й надалі працюватимуть з дому, а основні торговельні центри залишатимуться зачиненими до 10 травня. До цього ж часу триватиме заборона на збір групами у понад 10 осіб. Кордони також будуть закриті.
Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
До слова, Данія та Австрія були одними із перших країн в Європі, які почали боротьбу з коронавірусом та припинили суспільне життя.
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