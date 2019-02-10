Данилюк призвал граждан и полицию сохранять спокойствие и не подыгрывать России

Кандидат в Президенты Украины, лидер гражданского движения "Общее Дело" Александр Данилюк считает, что события последних суток произошли по российскому сценарию, и призвал граждан и полицию воздержаться от насилия накануне выборов, потому что угроза вмешательства россиян высока, как никогда.

"В Киеве продолжаются классические активные меры, которые, кроме влияния на электоральное поведение избирателей, направлены на формирование предпосылок для возможности российского "гуманитарного" вмешательства. Учитывая наличие лиц, аффилированных с МВД, с обеих сторон конфликта, угроза российского реванша с уровня H+, которого она достигла на прошлой неделе, очень быстро может достичь уровня S++. Призываю всех работников МВД, других правоохранительных органов и специальных служб, сосредоточиться на выполнении своих задач по предотвращению такого сценария, а не его разжиганию. Призываю граждан воздерживаться от применения насилия, особенно в избирательный период. Сохраняйте спокойствие и лелейте гражданскую солидарность. Украина у нас одна – давайте ее не упустим. Государство выше партии. Нация выше классов", – написал Данилюк на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты Юлия Тимошенко. После этого у полицейского участка на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства

8 февраля участники рабочей группы Центра оборонных реформ по противодействию гибридной агрессии заявили, что Российская Федерация планирует использовать предстоящие выборы в Украине для дестабилизации ситуации в обществе и обеспечения полного политического реванша. Информацию подтверждает военная разведка США. Угроза российского реванша на прошлой неделе достигла, по мнению военных экспертов, уровня H+.

Александр Данилюк зарегистрирован кандидатом в Президенты Украины под номером 22. В ЦИК обнародовали список доверенных лиц Данилюка. Ими стали экс-сотрудники Главного управления разведки (ГУР) и экс-полковника Генштаба. Распорядителями избирательного фонда кандидата стали десантник- "киборг" и экс-командир разведки Нацгвардии. Уполномоченным представителем Данилюка в ЦИК стал экс-член Совета общественного контроля НАБУ.