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      Данилюк закликав громадян та поліцію зберігати спокій та не підігрувати Росії

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      Поліція та громадяни мають утриматись від насилля та не підігрувати Росії, – Данилюк.
      Поліція та громадяни мають утриматись від насилля та не підігрувати Росії, – Данилюк. / Фото з відкритих джерел

      Кандидат в Президенти України, лідер громадянського руху "Спільна Справа", Олександр Данилюк вважає, що події останньої доби відбулися за російським сценарієм, і закликав громадян та поліцію утриматись від насилля напередодні виборів, бо загроза втручання росіян висока, як ніколи.

      "В Києві тривають класичні активні заходи, які, окрім впливу на електоральну поведінку виборців, направлені на формування передумов для можливості російського "гуманітарного" втручання. Враховуючи наявність осіб, що афілійовані з МВС, з обох боків конфлікту, загроза російського реваншу з рівня H+, якого вона досягла минулого тижня, дуже швидко може досягти рівня S++. Закликаю всіх працівників МВС, інших правоохоронних органів та спеціальних служб, зосередитись на виконанні своїх завдань по відверненню такого сценарію, а не його розпалюванню. Закликаю громадян утримуватись від застосування насильства, особливо у виборчий період. Зберігайте спокій та плекайте громадянську солідарність. Україна в нас одна - давайте її не втратимо. Держава понад партії. Нація понад класи", – написав Данилюк на власній сторінці у Facebook.

      Як повідомлялось раніше, 9 лютого поліцейські затримали і побили активістів ініціативи "Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?", які проводили акцію на Контрактовій площі, де виступала кандидат у президенти Юлія Тимошенко. Після цього біля поліцейського відділку на вул. Хорива зібралися прихильники затриманих, які пішли на його штурм. Між ними і правоохоронцями виникла сутичка. Правоохоронці застосували сльозогінний газ та кийки. У поліції заявили, що затримали близько 40 осіб та відкрили 3 кримінальних провадження

      8 лютого учасники робочої групи Центру оборонних реформ з протидії гібридної агресії заявили, що Російська Федерація планує використовувати майбутні вибори в Україні для дестабілізації ситуації в суспільстві і забезпечення повного політичного реваншу. Інформацію підтверджує військова розвідка США. Загроза російського реваншу минулого тижня досягла, на думку військових експертів, рівня H+.

      Олександр Данилюк зареєстрований кандидатом в Президенти України під номером 22. В ЦВК оприлюднили список довірених осіб Данилюка. Ними стали екс-співробітники Головного управління розвідки (ГУР) та екс-полковники Генштабу. Розпорядниками виборчого фонду кандидата стали десантник-"кіборг" та екс-командир розвідки Нацгвардії. Уповноваженим представником Данилюка в ЦВК став екс-член Ради громадського контролю НАБУ.

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      Теги: Затримання учасників акції щодо Гандзюк Новини України Новини політики Катерина Гандзюк Олександр Володимирович Данилюк Кандидати в президенти
      Джерело: 24 Канал
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