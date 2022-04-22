После обретения независимости Украины в 1991 году, "украинский вопрос" никогда не исчезал из обсуждений в кремлевских кабинетах. Он постоянно был на повестке дня наряду с их желанием нас снова поработить или уничтожить. Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Достойно внимания Россия насильственно русифицирует депортированных украинцев: как именно враг планирует реализовать свои намерения

Алексей Данилов назвал и фундаментальную проблему, которая была в отношениях Украины и России – это постоянная попытка последней коррумпировать высшее руководство Украины так называемыми газовыми и нефтяными вопросами

"Все президенты и премьеры, которые были у нас у власти, они из-за так называемой "газовой трубы" попадали на крючок России", – заявил Данилов.

Еще одна проблема – это русификация. В Украине она приобрела массовый характер. И без дерусификации Украины нам не избежать войны с Россией в будущем.

"Была большая русификация нашего бизнеса, нашей политики, нашего информационного пространства, других процессов жизни. И они этим занимались очень мощно, вкладывали в это безумные деньги. Они покупали наши предприятия и потом их уничтожали. Была тотальная русификация нашей страны. И если мы сейчас не избавимся от этой русификации во всех сферах нашей жизни, через 10-15-20-30 лет мы можем иметь такую же войну с Россией. Не надо здесь какими-то мечтами жить. Это для нас фундаментальный вопрос, вопрос нашего выживания, выживания нашей страны", – подчеркнул Алексей Данилов.