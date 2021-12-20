Об этом Данилов рассказал в интервью. Он подчеркнул, что не хочет пугать украинцев по этому поводу.

Актуально Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного оружия, – Данилов

Оснований для военного положения пока нет, – Данилов

Решение о введении военного положения будет принимать в зависимости от ситуации в стране.

Сегодня я могу сказать, что таких обстоятельств нет. А если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения, никто не будет с этим медлить. Более того, такой ситуации, которая происходила в 2014 году, когда военные не защищали свою страну – такого точно не будет,
– пояснил секретарь СНБО.

По словам Данилова, в случае необходимости все будут четко действовать согласно своим инструкциям и полномочиям.

В СНБО назвали ситуацию "не очень критичной"

Что касается скопления российских войск у украинской границы, то сейчас оно "не очень критично".

Мы ясно понимаем, что расположено в радиусе 200 километров от нашей границы, именно границы, а не линии соприкосновения с Россией. Мы ясно понимаем, что на расстоянии до 400 километров от нашей границы, мы понимаем, что это за группировка, их количество, знаем, чем они оснащены,
– сказал Данилов.

Ежедневно о ситуации у границы получают оперативную информацию. Секретарь СНБО заверил, что ситуация полностью под контролем.

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Скопление российских войск у границы Украины: последние новости

  • В ЕС не понимают окончательных намерений Кремля, однако в Брюсселе призывают быть готовыми к агрессивным действиям России.
  • Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что важно продолжить давление санкциями на Москву.
  • Между тем американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена разрабатывает решительные меры, чтобы предотвратить агрессию России.
  • На это вроде бы осталось всего несколько недель.

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