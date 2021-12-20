Об этом Данилов рассказал в интервью. Он подчеркнул, что не хочет пугать украинцев по этому поводу.

Актуально Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного оружия, – Данилов

Оснований для военного положения пока нет, – Данилов

Решение о введении военного положения будет принимать в зависимости от ситуации в стране.

Сегодня я могу сказать, что таких обстоятельств нет. А если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения, никто не будет с этим медлить. Более того, такой ситуации, которая происходила в 2014 году, когда военные не защищали свою страну – такого точно не будет,

– пояснил секретарь СНБО.

По словам Данилова, в случае необходимости все будут четко действовать согласно своим инструкциям и полномочиям.

В СНБО назвали ситуацию "не очень критичной"

Что касается скопления российских войск у украинской границы, то сейчас оно "не очень критично".

Мы ясно понимаем, что расположено в радиусе 200 километров от нашей границы, именно границы, а не линии соприкосновения с Россией. Мы ясно понимаем, что на расстоянии до 400 километров от нашей границы, мы понимаем, что это за группировка, их количество, знаем, чем они оснащены,

– сказал Данилов.

Ежедневно о ситуации у границы получают оперативную информацию. Секретарь СНБО заверил, что ситуация полностью под контролем.

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Скопление российских войск у границы Украины: последние новости

В ЕС не понимают окончательных намерений Кремля, однако в Брюсселе призывают быть готовыми к агрессивным действиям России.

Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что важно продолжить давление санкциями на Москву.

Между тем американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена разрабатывает решительные меры, чтобы предотвратить агрессию России.

На это вроде бы осталось всего несколько недель.

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