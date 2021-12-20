Про це Данілов розповів в інтерв'ю. Він наголосив, що не хоче лякати українців з цього приводу.

Актуально Україна має отримати компенсацію за відмову від ядерної зброї, – Данілов

Підстав для воєнного стану поки немає, – Данілов

Рішення про введення воєнного стану ухвалюватимуть в залежності від ситуації в країні.

Сьогодні я можу сказати, що таких обставин немає. А якщо вони завтра з'являться, то відразу будуть ухвалені відповідні рішення, ніхто не буде з цим зволікати. Щобільше, такої ситуації, яка відбувалася у 2014 році, коли військові не захищали свою країну – такого точно не буде,

– пояснив секретар РНБО.

За словами Данілова, у разі необхідності всі чітко діятимуть згідно зі своїми інструкціями та повноваженнями.

У РНБО назвали ситуацію "не дуже критичною"

Щодо скупчення російських військ біля українського кордону, то наразі воно "не дуже критичне".

Ми ясно розуміємо, що є на відстані до 400 кілометрів від нашого кордону, ми розуміємо, що це за угруповання, їхню кількість, знаємо, чим вони оснащені,

– сказав Данілов.

Щодня про ситуацію біля кордону отримують оперативну інформацію. Секретар РНБО запевнив, що ситуація – повністю під контролем.

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Скупчення російських військ біля кордону України: останні новини

У ЄС не розуміють остаточних намірів Кремля, проте у Брюсселі закликають бути готовими до агресивних дій Росії.

Представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель наголосив, що важливо продовжити тиск санкціями на Москву.

Тим часом американські ЗМІ повідомили, що адміністрація Джо Байдена розробляє рішучі заходи, аби запобігти агресії Росії.

На це начебто залишилось лише кілька тижнів.

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