Впрочем, по состоянию на 12 июля ни одна из АЗС не заправляет авто. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге.

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"Вся сеть закрыта, а на заправках сардельками торгуют"

Работа на Glusco продолжается, однако в сфере торговли товарами. Как отметил Данилов, на АЗС работают магазины, которые продают продукты.

Когда мы обратились к этой сети, там было все закрыто. Единственное, что они там торгуют какими-то сардельками или какими-то конфетами внутри помещения. То, что касается продажи горюче-смазочных материалов, там пока этого не происходит,

– рассказал секретарь СНБО.

Что касается сообщений в соцсетях, где люди утверждают, что заправлялись на Glusco, он отметил, что это "специально развернута кампания". Ее цель вроде бы показать, что "санкции не действенны".

Брифинг Алексея Данилова: смотрите видео (о Glusco с 11 минуты)

Что говорят в ГФС о восстановлении заправок Glusco

6 июля Государственная фискальная служба сообщила: часть заправок возобновила работу. Районный суд в Харькове вынес решение, которое отменяет арест на часть имущества фигурантов уголовного производства. Поэтому некоторые заправки Glusco возобновили работу.

По постановлению суда, разрешили открыть резервуары с топливом на тех АЗС, где по результатам экспертизы какие-то топлива соответствует ГОСТу. Где топливо "не в норме" – там работу не разрешили.

11 июля в той же ГФС сообщили другое: провели следственные действия на 106 заправках сети. Все они не работают именно как заправки.

По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен,

– написали в ГФС.

Обыски на Glusco: коротко