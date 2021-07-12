Втім, станом на 12 липня жодна із АЗС не заправляє авто. Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив на брифінгу.

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"Уся мережа закрита, а на заправках сардельками торгують"

Робота на Glusco продовжується, однак у сфері торгівлі товарами. Як зазначив Данілов, на АЗС працюють магазини, які продають продукти.

Коли ми звернулися до цієї мережі, там було усе закрите. Єдине, що вони там торгують якимись сардельками або якимись цукерками всередині приміщення. Те, що стосується продажу паливно-мастильних матеріалів, там наразі цього не відбувається,

– розповів секретар РНБО.

Щодо дописів у соцмережах, де люди стверджують, що заправлялися на Glusco, він зазначив, що це "спеціально розгорнута кампанія". Її мета начебто показати, що "санкції не дієві".

Брифінг Олексія Данілова: дивіться відео (про Glusco з 11 хвилини)

Що кажуть у ДФС про відновлення заправок Glusco

6 липня Державна фіскальна служба повідомила: частина заправок відновила роботу. Районний суд у Харкові виніс ухвалу, яка скасовує арешт на частину майна фігурантів кримінального провадження. Відтак деякі заправки Glusco відновили роботу.

За ухвалою суду, дозволили відкрити резервуари з паливом на тих АЗС, де за результатами експертизи якісь палива відповідає ДСТУ. Де паливо "не в нормі" – там роботу не дозволили.

11 липня у тій же ДФС повідомили інше: провели слідчі дії на 106 заправках мережі. Усі вони не працюють власне як заправки.

За результатами огляду правоохоронці встановили та зафіксували відсутність діяльності АЗС. Доступ до заправних колонок обмежений,

– написали у ДФС.

Обшуки на Glusco: коротко