российские оккупанты мечтают сорвать помощь партнеров Украине и посеять уныние в наши силы. Наши герои бьют их так мастерски, что результат работы ВСУ является лучшим опровержением упреков врага.

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Данилов ответил на ложь россиян по поводу оружия

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что наши партнеры в скором времени передадут нам еще большее оружие и будут продолжать поддержку Украины и будут предоставлять ВСУ все необходимые средства для ликвидации российских оккупантов. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

российские оккупанты развернули очень мощную информационную кампанию для того, чтобы посеять сомнение среди наших партнеров. Мол, Украина продает предоставленное оружие другим странам. Руководство государства уже продемонстрировало иностранным журналистам лживость подобных обвинений.

Мы провели закрытую презентацию для иностранной прессы и показали, как работает система. Эта информация закрыта и мы не можем ее распространять на широкие массы, но уверяю, что каждый снаряд, который нам дают партнеры, доходит до своей цели,

– сообщил Данилов.

Он также добавил, что с момента пересечения границы каждая единица снаряжения или оружия, которое нам предоставляют партнеры, учитывается и никуда не исчезает, а отправляется на фронт.

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