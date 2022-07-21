російські окупанти мріють зірвати допомогу партнерів Україні та посіяти зневіру в наші сили. Наші герої б'ють їх так майстерно, що результат роботи ЗСУ є найкращим спростуванням закидів ворога.

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Данілов відповів на брехню росіян щодо зброї

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що наші партнери незабаром передадуть нам ще більше зброї і будуть продовжувати підтримку України та надаватимуть ЗСУ усі потрібні засоби для ліквідації російських окупантів. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

російські окупанти розгорнули дуже потужну інформаційну кампанію для того, щоб посіяти сумнів серед наших партнерів. Мовляв, Україна продає надану зброю іншим країнам. Керівництво держави вже продемонструвало іноземним журналістам брехливість подібних звинувачень.

Ми провели закриту презентацію для іноземної преси і показали, як працює система. Ця інформація закрита і ми не можемо її розповсюджувати на широкий загал, але запевняю, що кожен снаряд, який нам дають партнери, доходить до своєї цілі,

– повідомив Данілов.

Він також додав, що з моменту перетину кордону кожна одиниця спорядження чи зброї, яку нам надають партнери, обліковується і нікуди не зникає, а вирушає на фронт.

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