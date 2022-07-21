Про це 24 каналу розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона також зазначила, що машини для евакуації херсонців є, також є волонтери-водії, які готові поїхати по наших людей. Але окупанти не пропускають і не відкривають офіційних гуманітарних коридорів.

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Відтак, люди з окупації можуть подолати цей шлях, або на приватних автівках, або дочекатися наших автобусів у Херсоні та області, каже міністерка.

За її словами, якщо озвучувати те, скільки людей в середньому щодня виїжджають – це близько тисячі. Ця цифра є меншою, аніж раніше, але це також свідчить і про те, що виїхати можливо.

Щодо недобросовісних перевізників

"Моя поїздка на Запоріжжя нещодавно була зосереджена зокрема на тому, аби зрозуміти, що відбувається із перевезеннями. Бо коли говоримо про заправку автобусів – це одне, зарплати водіям – це інше. А чому брати з людей по 8 тисяч і є ще й вищі ціни", – говорить Ірина Верещук.

Тому я, поїхала у цій ситуації розбиратися. Виявилося, що електронної черги немає, люди домовляються в обхід черги. Якісь комерційні вантажі, інші незрозумілі речі,

– каже міністерка з питань реінтеграції.

Доходять сигнали про корупцію, цього не потрібно приховувати і нам все-таки потрібно налагодити цю комунікацію, бо люди справді просять їх вивезти, каже Ірина Верещук.

Так не буде, я кажу про це відкрито. Ми наведемо там лад і порядок,

– переконує посадовиця.

За її словами, вже йдеться про прохання у ЗСУ про призначення коменданта, аби там впорядкувались усі спецслужби і у людей була можливість врешті нормально евакуюватися.

Детальніше про евакуацію із тимчасово окупованого Херсону: дивіться відео

Що робити, якщо у вас вимагають кошти за евакуацію

Потрібно телефонувати 15-48, обов'язково це робіть. Це гаряча лінія, люди про неї знають.

Можна також писати мені у месенджери, просить Ірина Верещук, є такі люди, які пишуть і я їм дуже вдячна. Адже саме вони допомагають нам зрозуміти, що насправді відбувається.