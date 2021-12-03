В условиях эскалации российской агрессии очень важен "Закон Об основах национального сопротивления". Об этом Данилов рассказал во время межведомственного совещания.
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Этот закон введут в действие с 1 января 2022 года и он является ключевым для развития целой системы территориальной обороны Украины.
Каковы задачи по формированию системы теробороны:
- завершение формирования Командования Сил территориальной обороны ВСУ,
- формирование региональных органов военного управления, бригад и батальонов Сил территориальной обороны,
- при этом следует учитывать актуальные угрозы в каждом регионе.
Все решения будут принимать с точки зрения нацинтересов
Данилов заверил, что все решения будут принимать с точки зрения национальных интересов. Для этого должна активизироваться местная власть.
Необходимо формировать ядро территориальной обороны в каждой общине, люди должны знать четкий алгоритм действий по защите своей земли,
– подчеркнул секретарь СНБО.
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Кратко о законе о национальном сопротивлении:
- Верховная Рада приняла закон во втором чтении и в целом в июле 2021 года.
- Инициатором документа был президент.
- В законе определены основы, построение, организация и ведение движения сопротивления и территориальной обороны.
- Финансирование и материально-техническое обеспечение теробороны должны осуществлять за счет госбюджета.
- Сторонники документа отмечали, что его воплощение значительно укрепит оборону государства, ведь силы будут в каждом населенном пункте.