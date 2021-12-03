В условиях эскалации российской агрессии очень важен "Закон Об основах национального сопротивления". Об этом Данилов рассказал во время межведомственного совещания.

Ранее Украина готова к войне с Россией и это не будет неожиданностью, – Данилов

Этот закон введут в действие с 1 января 2022 года и он является ключевым для развития целой системы территориальной обороны Украины.

Каковы задачи по формированию системы теробороны:

завершение формирования Командования Сил территориальной обороны ВСУ,

формирование региональных органов военного управления, бригад и батальонов Сил территориальной обороны,

при этом следует учитывать актуальные угрозы в каждом регионе.

Все решения будут принимать с точки зрения нацинтересов

Данилов заверил, что все решения будут принимать с точки зрения национальных интересов. Для этого должна активизироваться местная власть.

Необходимо формировать ядро территориальной обороны в каждой общине, люди должны знать четкий алгоритм действий по защите своей земли,

– подчеркнул секретарь СНБО.

К теме Украина готова противостоять агрессору при любом развитии событий, – Данилов

Кратко о законе о национальном сопротивлении: