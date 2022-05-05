Алексей Данилов дал интервью Сергею Иванову в программе "Антиподы". В нем секретарь СНБО прошелся по политикам, просто делающим селфи с оружием, а не действительно защищающим Украину от оккупантов.

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В первый же день полномасштабного вторжения Владимир Зеленский собрал всех председателей фракций. Алексей Данилов отметил, что тогда президент предложил, пока идет война против нашего государства, прекратить все возможные распри. Все, что касается политического процесса, он предложил отложить на время, когда война завершится. Все тогда согласились, но продолжалось это полторы – две недели.

В то же время многие политики пожелали президенту поражения. Такова, подчеркнул Данилов, есть их сущность. Мол, они хотели "уехать" как-то на этом. Но справедливо добавил Сергей Иванов, что сделать это в стране, которую захватила или уничтожила соседняя – крайне глупо.

"Селфи-политики" не понимают, насколько смешно смотрятся

С этими людьми, которым деньги являются доминантой всех процессов, их логику крайне сложно понять. Я их называю "селфи-политиками". Они с автоматами, с пулеметами, как Бэтмен – везде кого-то спасают,

– заметил Данилов.

Он добавил, что фотографий с пулеметами и автоматами слишком уж много. И это не только для своей коллекции, а для публикации в сети. Поэтому, подчеркнул секретарь СНБО, некоторые политики даже не понимают, насколько смешны выглядят. Особенно те, которые ни разу не принимали в руки оружия или не служили.

Некоторые политики исчезли из сети

Данилов заметил еще одну любопытную тенденцию. В начале войны некоторые политики исчезли из социальных сетей. Мол, до этого на их страницах появлялось по 5 – 6 публикаций, а теперь – ни одной. Были и те, кто занялся подчисткой страниц в социальных сетях. У таких политиков исчезли некоторые публикации.

Ряд деятелей начали появляться в сети, но только спустя несколько дней. А были и те, кто решился хоть какое-то мнение по поводу войны озвучить только в начале марта. И это те политики, которые до этого были максимально активными и высказывались едва ли не по любому вопросу. Справедливости ради, добавил Данилов, касается это также олигархов, а также всех, кто имеет влияние на Украину.

Расставил точки над "и" Даниловым еще и в вопросе отвода войск оккупантов. Он подчеркнул, что это произошло только потому, что наши бойцы оттеснили их с территории Украины. В то же время ряд политиков продолжают распространять тезисы о том, что Россия сделала "жест доброй воли".

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