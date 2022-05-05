Олексій Данілов дав інтерв'ю Сергію Іванову в програмі "Антиподи". У ньому секретар РНБО пройшовся по політиках, які просто роблять селфі зі зброєю, а не дійсно захищають Україну від окупантів.

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У перший же день повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський зібрав усіх голів фракцій. Олексій Данілов зазначив, що тоді президент запропонував, поки триває війна проти нашої держави, припинити всі можливі чвари. Тож усе, що стосується політичного процесу, він запропонував відкласти на час, коли війна завершиться. Усі тоді погодилися, але тривало це півтора – два тижні.

Водночас багато політиків побажали президентові поразки. Такою, наголосив Данілов, є їхня сутність. Мовляв, вони хотіли "виїхати" якось на цьому. Але слушно додав Сергій Іванов, що зробити це в країні, яку захопила або знищила сусідня – вкрай нерозумно.

"Селфі-політики" не розуміють, наскільки смішно виглядають

З цими людьми, для яких гроші є домінантою усіх процесів, їхню логіку вкрай складно збагнути. Я їх називаю "селфі-політиками". Вони з автоматами, з кулеметами, наче Бетмен – скрізь когось рятують,

– зауважив Данілов.

Він додав, що фотографій з кулеметами й автоматами надто вже багато. І це ж не лише для своєї колекції, а для публікації в мережі. Тож, наголосив секретар РНБО, деякі політики навіть не розуміють, наскільки смішний мають вигляд. Особливо ті, які жодного разу не брали до рук зброї або не служили.

Деякі політики зникли з мережі

Данілов зауважив ще одну цікаву тенденцію. На початку війни деякі політики узагалі зникли з соціальних мереж. Мовляв, до цього на їхніх сторінках з'являлося по 5 – 6 публікацій, а тепер – жодної. Були й ті, хто зайнявся підчищенням сторінок у соціальних мережах. У таких політиків зникли деякі публікації.

Низка діячів почали з'являтися в мережі, але лише через кілька днів. А були й ті, хто наважився бодай якусь думку стосовно війни озвучити лише на початку березня. І це ті політики, які до того були максимально активними та висловлювалися ледь не з будь-якого питання. Задля справедливості, додав Данілов, стосується це також олігархів, а також усіх, хто має вплив на Україну.

Розставив крапки над "і" Данілов ще й у питанні відведення військ окупантів. Він підкреслив, що це сталося лише тому, що наші бійці їх відтіснили з території України. Натомість низка політиків продовжують поширювати тези про те, що це Росія зробила "жест доброї волі".

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