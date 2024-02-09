По словам секретаря СНБО, его племянник погиб в Харьковской области в январе 2024 года. В том же месяце крестнику Алексея Данилова оторвало часть ноги на фронте.

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Переговоров с россиянами быть не может

Данилов сказал, что не понимает, о каких переговорах со страной-террористом сейчас может идти речь. Он подчеркнул, что в Украине сотни тысяч тех, кто потерял своих близких или чьи близкие получили ранения.

Это цена. Я не понимаю, как о чем-то договариваться с россиянами. У нас тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей в стране, которые потеряли своих близких. Если мы не решим этот вопрос, то оставим его своим потомкам, я этого не хочу,

– объяснил Алексей Данилов.

Сыновья Данилова также находятся в Силах обороны

В сентябре 2023 года Алексей Данилов отреагировал на слухи о том, что его сыновья якобы прячутся от войны за границей. Чиновник поделился, что во время семейных встреч они шутят, что приехали домой "из Парижа, Лондона или Майами". Так мужчины называють воинские части и подразделения ТрО.

Что Данилов думает о законопроекте про мобилизацию

Недавно секретарь СНБО также прокомментировал новый законопроект про мобилизацию. Данилов убежден, что мобилизация "должна быть справедливой". Однако он не уточнил, что именно имеет в виду и кого она должна касаться в первую очередь.

Сейчас Верховная Рада готовит изменения по законопроекту о мобилизации. Планируют изменить как минимум 3 пункта: