российские оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города своими снарядами. Они очень надеются на разрушение критической инфраструктуры и истощение украинской экономики, чтобы заставить Украину согласиться на их условия, чего никогда не произойдет.

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Какие планы россиян относительно Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что российские оккупанты хотят сделать серую зону не только из Запорожья ядерным шантажом на ЗАЭС, а со всей Украины. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

У них есть проект, который называется "остров россия". Его цель очень простая – россия омывается либо водой, либо странами-васалами. Никаких других сценариев они рассматривать не собираются. Единственное исключение – Китай, с которым они хотят дружить,

– заявил Данилов.

Он добавил, что колонизацию россияне проводят уже очень давно. Секретарь СНБО уверен, что воплотить цель этого проекта российским оккупантам никогда не удастся, ведь в их планах отсутствует сопротивление. Вместо этого ВСУ не просто остановили врага, а нанесли ему такие мощные потери, оправляться от которых он будет очень-очень долго.

Кроме того, россияне потеряли наступательный потенциал, так что ситуация на поле боя уже сейчас начинает кардинально меняться.

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